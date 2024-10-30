نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والاثار: الدولة مسؤولة عن المباني التراثية سواء مسجلة أو لا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن الدولة المصرية مسؤولة عن جميع المباني التراثية، ولكن جرى العرف على تسمية المبنى الأثري أنه مسجلًا، ولكن ليس معنى ذلك أننا نتنصل من مسؤوليتنا ناحية المبنى التراثي الغير مسجل، ولكن كل ما في الأمر أن القانون يتعامل مع كل مبنى حسب توصيفه لا أكثر، ولكن الدولة المصرية ملتزمة تمامًا ناحية تراثها، وأي مبنى تراثي والحفاظ عليه يساوي قيمة أي مشروع قومي يتم عمله في البلاد.

جاء ذلك التصريح اليوم على هامش اجتماع الوزارء مع الدكتور مصطفى مدبولي باجتماع الحكومة الأسبوعي والذي صدر فيه عدد من القرارات وكان أحدها هو قرار إيقاف هدم أي مبنى في قرافة الإمام الشافعي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن هناك مشكلة وقعت فيما يخص منطقة مقابر الشافعي، وتم التكليف الفوري لكل الوزارات بوقف أي عمليات تجري هناك.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي له اليوم إنه التقى هذا الأسبوع بعدد من المفكرين السياسيين حيث أن الظروف السياسية الموجودة تفرض على الدولة الاستماع للآراء والسيناريوهات المختلفة في ظل اقتراب الانتخابات الأمريكية المقبلة وغيرها من القضايا.

على صعيد آخر تواصل الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مع الجهات المعنية، والتي وجهت بوقف عملية الهدم فورًا وإعادة النظر في خطط تطوير المنطقة بالكامل، بما يضمن الحفاظ على التراث العمراني والتاريخي.