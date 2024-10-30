نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| مدبولي يوجه بإيقاف الهدم بمنطقة مقابر الشافعي وعدم المساس بأي مبنى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن هناك مشكلة وقعت فيما يخص منطقة مقابر الشافعي، وتم التكليف الفوري لكل الوزارات بوقف أي عمليات تجري هناك.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي له اليوم إنه التقى هذا الأسبوع بعدد من المفكرين السياسيين حيث أن الظروف السياسية الموجودة تفرض على الدولة الاستماع للآراء والسيناريوهات المختلفة في ظل اقتراب الانتخابات الأمريكية المقبلة وغيرها من القضايا.

على صعيد آخر تواصل الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مع الجهات المعنية، والتي وجهت بوقف عملية الهدم فورًا وإعادة النظر في خطط تطوير المنطقة بالكامل، بما يضمن الحفاظ على التراث العمراني والتاريخي.