نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من السفارة الكويتية بالقاهرة لمقابر شهداء دولة الكويت خلال حرب أكتوبر بالجيش الثالث الميداني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفى إطار حرص كافة الدول العربية على إحياء ذكرى النصر العظيم، نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من السفارة الكويتية بالقاهرة لمقابر شهداء دولة الكويت خلال حرب أكتوبر بالجيش الثالث الميدانى، حيث تم وضع أكاليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة وتقديرًا لتضحياتهم ومشاركتهم فى حرب أكتوبر المجيدة التى أعادت للأمة العربية عزتها وكرامتها.