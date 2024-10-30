نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتعاون مع وزارة الصحة.. الأوقاف تنظم "315" ندوة حول قضايا السكان والصحة الإنجابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم 315 ندوة توعوية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بهدف نشر الوعي حول قضايا السكان وأهمية الصحة الإنجابية.

وتهدف هذه الندوات إلى تعزيز المفاهيم الصحية السليمة وتشجيع التخطيط الأسري، من خلال تسليط الضوء على أهمية الفحص الدوري والصحة الإنجابية ودورها في تحسين جودة الحياة.

ومن المقرر أن تتناول الندوات مختلف القضايا المتعلقة بتنظيم الأسرة، وتقديم إرشادات حول تعزيز الصحة العامة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارتين لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالوعي المجتمعي، وذلك خلال شهر نوفمبر 2024م، وذلك علي النحو التالي: