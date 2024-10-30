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بالتعاون مع وزارة الصحة.. الأوقاف تنظم "315" ندوة حول قضايا السكان والصحة الإنجابية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم 315 ندوة توعوية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بهدف نشر الوعي حول قضايا السكان وأهمية الصحة الإنجابية.

وتهدف هذه الندوات إلى تعزيز المفاهيم الصحية السليمة وتشجيع التخطيط الأسري، من خلال تسليط الضوء على أهمية الفحص الدوري والصحة الإنجابية ودورها في تحسين جودة الحياة.

ومن المقرر أن تتناول الندوات مختلف القضايا المتعلقة بتنظيم الأسرة، وتقديم إرشادات حول تعزيز الصحة العامة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارتين لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالوعي المجتمعي، وذلك خلال شهر نوفمبر 2024م، وذلك علي النحو التالي:

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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