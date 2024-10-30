نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يستبعد مدير مدرسة الكداية الابتدائية الجديدة ويحوله للتحقيق لتدني النظافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قرارًا باستبعاد مدير مدرسة الكداية الابتدائية الجديدة وإحالته للشؤون القانونية، بسبب غيابه وعدم تفويض أحد بدلًا منه، وكذلك لعدم استقرار العملية التعليمية بالمدرسة وتدني مستوى النظافة بالمدرسة.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة، صباح اليوم، سير العملية التعليمية بإدارة أطفيح التعليمية، وذلك حرصًا منه على متابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية.

شملت زيارة وكيل الوزارة عددًا من مدارس الإدارة، هي: مدرسة الكداية الابتدائية الجديدة، ومدرسة المستقبل تعليم أساسى، والكداية الصناعية العسكرية.

وتفقد وكيل الوزارة، خلال الزيارة الفصول الدراسية، ومستوى الطلاب العلمي في القراءة والكتابة، ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية.

وحرص على الاطمئنان على الكثافة الطلابية وعدم وجود عجز في أعداد المعلمين، والنظافة العامة بالمدارس وكذلك المعامل والحمامات والفناء.

ونبه وكيل الوزارة، خلال الزيارة، على النظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومي حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

كما نبه على تفعيل الإشراف اليومي خاصة في الفسحة ووقت دخول الطلاب ونزولهم من على السلالم، مشددًا على عدم ترك أي فصل دون معلم، وضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول.

وأكد على مدير عام الإدارة، عدم ترك مدير مرحلة أو موجه أول داخل الإدارة والتزامهم بالمرور صباحًا على مدارس الإدارة بحد أدنى ثلاث مدارس ودخولهم للإدارة بعد إتمام الزيارات.

ونبه، وكيل الوزارة، على الاهتمام بـ التقييمات وعدم تصحيحها بالشكل التقليدي وعدم كتابة (نظر) بل تقييمها بالدرجات.

ووجه بمتابعة الطلاب الضعاف، خاصة في المرحلة الابتدائية وعمل خطة علاجية لهم وموافاة المديرية بهذه الخطة.

ونبه على العمال بضرورة الاهتمام بالنظافة اليومية للمدرسة من فناء وحمامات وفصول وطرقات ومعامل بشكل يومي ومستمر لإظهار الشكل الجمالي للمدارس لجذب الطلاب إليها، وذلك لتكون رسالة للطلاب بالمحافظة على مقدرات الدولة.

وشهدت الجولة، تكريم مدير مدرسة الكداية الثانوية الصناعية للتأسيس العسكرى، نظرًا لنظافة المدرسة وتفعيل الإشراف بشكل جيد.

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