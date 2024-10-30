نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موعد صرف معاشات نوفمبر 2024 الجمعة من ماكينات الصراف الآلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الاستعدادات الخاصة لبدء صرف معاشات نوفمبر 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات اعتبارا من بعد غدا الجمعة أول الشهر من ماكينات الصراف الآلى مع تيسير كل إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات

على جانب آخر، وفى نفس السياق كانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي قد قررت فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية يوم السبت المقبل الموافق 2 نوفمبر 2024، وذلك لتسهيل صرف معاشات شهر نوفمبر للمستحقين وتخفيف الزحام بالفروع، لافتة إلى أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فإن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.