عاجل - المترو يبدأ العمل بالتوقيت الشتوى غدا (اعرف المواعيد)

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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ مترو الأنفاق مساء غدا الخميس، العمل بـ التوقيت الشتوى وسيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12 صباح الجمعة.

مواعيد القطارات وموعد آخر قطار بالخطوط الثلاثة مع بدء العمل بـ التوقيت الشتوى

أولا: مواعيد تشغيل قطارات المترو بـ الخطوط الثلاثة

قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة والربع صباحا طوال العام.

قيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان 11:40 م.

قيام آخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11:50 م.

قيام آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 ص.

قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 م.

قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 ص.

يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص.

يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00ص.

يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص.

يتم التنسيق مع الخط الثالث فى حالة وجود تأخيرات لتغيير المواعيد المذكورة.

ثانيا: عدد رحلات قطارات خطوط المترو الثلاثة

ويشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة، عدد رحلات تقدر بـ 1353 رحلة يوميًا بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و602 رحلة بالخط الثانى و263 رحلة بالخط الثالث.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بتطبيق التوقيت الشتوى الخميس الأخير فى الشهر الجارى وهو الخميس المقبل 31 أكتوبر.