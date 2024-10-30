نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس غدًا الخميس: تحذيرات من تقلبات جوية وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات جوية متوقعة غدًا الخميس 31 أكتوبر 2024، خاصة على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية.

من المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية تكاثرًا للسحب الممطرة، تكون غزيرة ورعدية في بعض المناطق.

توقعات الأمطار والعواصف

السواحل الشمالية الغربية: ستركز الأمطار الغزيرة على محافظة مطروح، سيدي براني، وصولًا إلى السلوم على الحدود مع ليبيا.

الإسكندرية: ستمتد الأمطار بشكل تدريجي إلى الإسكندرية بحلول فجر يوم الجمعة، حيث تكون رعدية وغزيرة مصحوبة برياح نشطة.

مناطق داخلية: ستصل الأمطار بشكل أقل كثافة إلى المناطق الداخلية مثل واحة سيوة.

رياح نشطة وارتفاع في أمواج البحر

تتوقع الأرصاد رياحًا نشطة محملة بالرمال والأتربة في المناطق الصحراوية الداخلية، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في أمواج البحر قبالة سواحل مرسى مطروح.

انخفاض درجات الحرارة

تشهد معظم المناطق انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع زيادة الإحساس بالبرودة بسبب نشاط الرياح وهطول الأمطار.

توقعات درجات الحرارة غدًا:

القاهرة: 26 / 18

الإسكندرية: 26 / 19

مطروح: 24 / 20

أسوان: 32 / 17

الأقصر: 31 / 16

شرم الشيخ: 32 / 24

نصائح وتحذيرات: