نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة قطاعات المحافظة لإستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

أكد المحافظ أنه تم وضع خطة لإستقبال موسم الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار ومراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها ورفع الكابلات الكهربائية فضلًا عن تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة للتعامل الفورى مع الأحداث الطارئة وتنسيق الجهود.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماعه الموسع مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية للوقوف علي الاستعدادات النهائية

حيث وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتطهير الدوري لبالوعات وغرف الصرف الصحي والتأكد من جاهزيتها.

كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتجهيز سيارات شفط المياه وتحديد مواقع نشر المعدات بالبؤر الساخنة إستعدادًا لسقوط الأمطار مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى للإطمئنان على حاله مخرات السيول وسلامة الجسور على جميع المصارف.

كما شدد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها وتركيب العوازل بها ورفع الوصلات واية كابلات كهربائية بالطرق والمحاور حفاظًا على سلامة المواطنين.