نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة البيئة تطلق ورشة العمل التدريبية للعاملين بالقطاع الغير الرسمى لإدارة المخلفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باستكمال المرحلة الثانية من البرامج التدريبية لتقنين أوضاع العمالة الغير منتظمة، أطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، ورشة العمل التدريبية للعاملين بالقطاع الغير الرسمى لإدارة المخلفات بمحافظة قنا، وذلك في إطار تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات بالقطاع الغير رسمى ومنحهم غطاء تأمينى مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وم. محمد حسين مدير عام المخلفات الغير خطرة بجهاز تنظيم ادارة المخلفات ود. سهير مراد استشارى المخلفات بهيئة التعاون الدولى الألمانية giz بالإضافة إلى ممثلى وزارتى العمل والتضامن الإجتماعى ووحدات إدارات المخلفات بالمحافظة وعدد ١٣٠ من العمالة الغير منتظمة فى قطاع المخلفات.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرامج التدريبية تأتى فى إطار الدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتنفيذًا لخطط عمل البرنامج الوطنى نحو تقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين فى المنظومة.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه وفقا للبروتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه بين وزارت (البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع الغير رسمى لمنظومة إدارة المخلفات والذى من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد (4) مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات) وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعيًا ‏والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية وإصدار كارنيهات مزاولة المهنة للحاصلين على التدريب.

هذا وتضمن البرنامج التدريبى عرض تقديمى عن المنظومة الجديدة للمخلفات، حيث تم تخصيص محتوى تدريبى لكل مسمى على حدى من خلال الاستشارى الفنى بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني، إلى جانب عرض تقديمى عن الحوافز الاجتماعية للعاملين من خلال ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، وعرض تقدمى عن الصحة والسلامة المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة.

كما تضمن البرنامج تدريب عملى للعمل بمنظومة إدارة المخلفات من خلال مسئولى الأحياء بالمحافظة لتعريفهم بمراحل الجمع والنقل كما تم بعد الإنتهاء من التدريب إجراء اختبار قياس المهارة يحصل بعدها العامل على كارنيه مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العاملة لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومى، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفردًا، ولكن من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنية للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه، يتم تجديده كل ٦ أشهر، على أن يتم استكمال البرنامج التدريبى فى باقى محافظات الجمهورية.

من جانبه وجه د.خالد عبد الحليم محافظ قنا، جزيل الشكر لوزارة البيئة وممثلي البرنامج الوطنى على جهودهم فى تنفيذ هذا البرنامج، معربًا عن تقديره لكل من ساهم في تقديم هذا التدريب لتقنين أوضاع العمالة الغير منتظمة، كما وجه الشكر للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات لافتًا إلى أهمية دورهم فى النهوض بالمنظومة، ومؤكدًا على ضرورة الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي لرفع كفاءة وقدرات العاملين في مجال إدارة المخلفات.

وأشار محافظ قنا، إلى أهمية دور عمال النظافة الهام في ظهور البيئة بالشكل اللائق، موجهًا الشكر والتقدير لكل من يعمل بهذا القطاع، مؤكدا على تقدير جميع القيادات لهذا الدور والاحترام الكامل لكل عامل يقوم بدوره، وهو ما جعل الدولة تسعي لاستخراج بطاقات هوية لكل عامل لتمكينه من الحصول على حقوقه كاملة.

جدير بالذكر، أن وزيرة البيئة كانت قد أعلنت عن اطلاق المرحلة الثانية من البرامج التدريبية للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات بمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ الورشة الأولى على مدار يومين بمحافظة أسيوط وبحضور ٤٠٠ من العاملين بالقطاع الغير رسمى.