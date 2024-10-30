هيئة الاستشعار من البُعد تشارك في "المؤتمر الدولي لمكتب اتصال براءات الاختراع

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أحمد جودة - القاهرة - شارك مُمثلو الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، في فعاليات "المؤتمر الدولي لمكتب اتصال براءات الإختراع في مجالات الزراعة والأمن الغذائي"، الذي أقيم برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة فجر عبدالجواد القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور لفيف من ممثلي الجامعات والهيئات والمراكز البحثية والشركات ونخبة من العلماء والباحثين المصريين والأجانب من مختلف الدول ورجال الأعمال والمُستثمرين.

وقد شارك الدكتور عادل شلبي رئيس شعبة الدراسات البيئية بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر نيابة عن الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة، بحضور الدكتور وفاء حجاج مُنسق المؤتمر، والدكتورة منى يونس مدير إدارة براءات الاختراع بالهيئة، والدكتورة غادة خضري مديرة حاضنة الاستشعار من البُعد.

وفي كلمته، نقل الدكتور عادل شلبي تحيات الدكتور إسلام أبوالمجد لجميع الحاضرين لفعاليات المؤتمر، مُتمنيًا التوفيق لنجاح المؤتمر في الوصول إلى النتائج المرجوة منه.

وأكد الدكتور عادل شلبي أهمية استخدام تكنولوجيا الاستشعار من البُعد في المجالات المُرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى قيام الهيئة بالتعاون مع مختلف والجامعات المصرية والجهات والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة الزراعة، بالإضافة إلى التعاون مع جهات دولية مرموقة، لافتًا إلى مشروع المليون ونصف فدان الذي تشارك فيه الهيئة، مُسلطًا الضوء على أهمية دور الهيئة في الاهتمام ببراءات الاختراع، حيث تم تسجيل 3 براءات اختراع وجاري الإعداد لتسجيل 7 براءات اختراع، موضحًا أنه تم تدريب 400 متدرب على ريادة الأعمال والابتكار خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على دعم جهود تطوير قدرات الشباب وإبداعاتهم ليكونوا قادرين على الابتكار والتميز.

وأشارت الدكتورة وفاء حجاج المشرف على مكتب اتصال براءات الاختراع بالمركز القومي للبحوث ومنسق المؤتمر، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون بين المراكز والهيئات البحثية وتعزيز دور مكاتب براءات الاختراع، ودعم أعضاء هيئة التدريس وهيئة البحوث والشركات لتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك التأكيد على أهمية الملكية الفكرية لدعم جهود الارتقاء بالاقتصاد الوطني بالإضافة إلى الابتكار في الزراعة واستخدام الطرق الحديثة والذكية في الزراعة واستصلاح الأراضي واستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها، والتسويق للتكنولوجيات الحديثة وتوطين الصناعى وتحقيق الاستدامة البيئية لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، موضحة أن المؤتمر يعتبر فرصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى بين أعضاء هيئة التدريس وهيئات البحوث والشركات بما يدعم دعم الصناعة والزراعة ودعم الارتقاء بالاقتصاد الوطني، مقدمة الشكر لجميع الجهات المشاركة في المؤتمر.

كما يهدف المؤتمر إلى التعاون مع الاتحادات الدولية والجامعات والمراكز البحثية؛ لتفعيل دور الابتكار وبراءات الاختراع في تعزيز البحث العلمي والتعاون مع رجال الأعمال والشركات للاستثمار في الابتكار الأخضر لدعم الاقتصاد القومي وريادة الأعمال، وإلقاء الضوء على دور الملكية الفكرية في الاقتصاد القومي وتعظيم الاستفادة من براءات الاختراع في التكنولوجيا الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي بتحسين جودة المنتجات الزراعية وسلامة الغذاء، والتأقلم على التغيرات البيئية والمناخية.

جدير بالذكر أن المؤتمر الذي يُعقد خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر الجاري، يتناول عدد من المحاور الهامة وأبرزها (دور الابتكار وبراءات الإختراع في تعزيز البحث العلمي، والابتكار الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي، والتطبيقات الذكية في الزراعة لتحقيق استدامة الأمن الغذائي، المبدع الصغير وتنمية مهارات الإبداع، أنواع الملكية الفكرية وكيفية كتابة براءة الإختراع).

وعلى هامش المؤتمر، يُعقد معرض لبعض المنتجات البحثية والبراءات في مجال الابتكارات الزراعية والتطبيقية، حتى يطلع الحضور على أبرز هذه المنتجات والعمل على تسويقها وتحقيق أقصى استفادة منها.