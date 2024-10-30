وزارة الرياضة تعلن وصول ثلاثى الزمالك إلى القاهرة الخامسة مساء اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:32 صباحاً - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلى عن المتابعة الجارية لوصول ثلاثي الزمالك، عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول ومصطفي شلبي ونبيل عماد دونجا لاعبا الفريق، مع السلطات الإماراتية.

واوضح محمد الشاذلي أن الحكومة المصرية نجحت بالتواصل والتنسيق مع السلطات والمؤسسات الإماراتية فى إنهاء أزمة ثلاثى نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشكر لجميع الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الحرص على إنهاء الأزمة وصدور العفو من فخامة رئيس الدولة.

ومن المقرر أن تصل الطائرة التى تقل ثلاثي الزمالك فى تمام الساعة الخامسة مساء بمطار القاهرة الدولي.