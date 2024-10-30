وزير الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي بـ5 موزعات جديدة تخدم 710 أفدنة بالمنطقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إطلاق التيار الكهربائي لعدد 5 موزعات كهرباء جديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان تخدم مساحة 710 أفدنة بالمدينة، وذلك بهدف تحسين الخدمات الكهربائية وتوفير احتياجات المصانع في المنطقة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، إذ تغطي هذه الموزعات الجديدة نحو 40% من احتياجات الكهرباء في مساحة تبلغ 710 أفدنة، وتخدم نحو 140 مصنعاً، مما يسهم في دعم الاستمرارية الإنتاجية وتحسين ظروف العمل بالمصانع.

وفي سياق متصل قام المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية بالمدينة للتعرف على احتياجات المنطقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية وتعزيز مقومات نموها ودعم قدرتها على جذب الاستثمارات.

كما تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، مدخل المدينة وطريق حديقة الكفراوي والمجاورات السكنية 18 و19، لمتابعة سير العمل في مشروعات البنية التحتية.

وشملت الجولة متابعة أعمال توسعة الطرق وتطوير الأرصفة بهدف تسهيل الحركة المرورية وتحسين الوصول إلى المناطق الحيوية، كما تم الاطلاع على أعمال الزراعة والتشجير، حيث يجري تنفيذ مشروعات للتجميل وتحسين البيئة المحيطة بالمناطق السكنية، مما يسهم في خلق بيئة صحية للسكان.

وفي قطاع النظافة، وجه رئيس الجهاز بتكثيف الجهود لرفع مستوى النظافة العامة في مختلف مناطق المدينة، مع التأكيد على الاستدامة في صيانة الخدمات، لضمان استمراريتها، وتلبية احتياجات الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وذلك بهدف توفير بنية تحتية قوية ومتكاملة.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروعات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكداً أن تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في المدينة يتماشى مع استراتيجية الدولة في دعم المدن الجديدة وتوفير حياة كريمة ومستدامة للسكان.