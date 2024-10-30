هيئة الدواء: توفير الأدوية الناقصة بالصيدليات ومتابعة مستمرة للتداول

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - أكد الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن كافة المستحضرات الخاصة بالمجموعات العلاجية التى تم توفيرها بالسوق مؤخرا تم توزيعها على كافة الصيدليات بكافة المحافظات والتأكد من توافرها بكافة الموزعين على مستوى الجمهورية لضمان استمرارالامدادات من تلك المستحضرات.

وأضاف مساعد رئيس هيئة الدواء ، أنه تم توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة المضادات الحيوية وادوية علاج الضغط بكافة المصانع المحلية ومتابعة خطط وعمليات التصنيع المستمرة للتأكد من عدم تكرار اى نواقص من تلك المجموعات العلاجية كاملة لتوفيرها أولا بأول بالأسواق واستمرار المعدلات الطبيعية للتداول المحلي.

وتابع : الهيئة تعمل مع كافة الجهات والشركات لتوفير المستحضرات الدوائية من المجموعات العلاجية الهامة حرصًا على صحة وسلامة المرضى، وتوفير احتياجاتهم الدوائية.

وأوضح أن دور الهيئة فعال في دعم استراتيجيات الإنتاج الدوائي والرعاية الصحية، والنهوض بالبحث العلمي في مجال التصنيع الدوائي من أجل إنتاج أدوية آمنة وفعالة، وتحقيق الأمن الدوائي في مصر والعالم العربي.

وأكد رجائى أهمية مواكبة التطور العالمي للأدوية، ومتابعة كل جديد في مجال البحوث والتكنولوجيا، والعمل على تحسين الحالة الصحية للمواطن المصرى، وذلك إيمانا بأن التعليم والبحث العلمي والابتكار لهم أدوار أصيلة وأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.