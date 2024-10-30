نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق دورات تطوير المهارات الإعلامية وصحافة الموبايل والكتابة الصحفية بأكاديمية الأوقاف الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولى من نوعها في المهارات الإعلامية المختلفة للسادة المتدربين من أعضاء المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف، وأعضاء الدعوة الإلكترونية بالديوان العام، والمنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية، تحت عنوان: "التصوير وصحافة الموبايل وأساسيات كتابة الخبر الصحفي والفرق بين القوالب الصحفية"، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري- وزير الأوقاف.

وخلال كلمته نقل الكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام تحيات أ. د/ أسامة الأزهري وزير الأوقاف للسادة المتدربين، وخالص تمنياته لهم بتمام الاستفادة القصوى من هذه الدورات، مؤكدًا أن هذه الدورة التي وجه بها وزير الأوقاف تحظى بعناية خاصة وفائقة من أجل إعداد كوادر بشرية ذات مهارات إعلامية عالية بما ينعكس إيجابا على أدائهم وتفاعلهم مع التطورات العصرية والقضايا المجتمعية في ظل الرؤية الإصلاحية والمؤسسية للدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية /عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن صحافة الموبايل تأتي مسايرة لأدوات التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي ومع المستجدات الحديثة، مشيرا إلى أن الهاتف الشخصي أصبح وسيلة مهمة وحديثة لنقل الخبر بسرعة ويسر.

وأوضح أن الهدف الأسمى من تلك الدورة يكمن في تزويد المتدربين بكل التقنيات والمهارات المرتبطة باستخدام الهاتف الشخصي من تصوير فوتوغرافي، وتسجيل مقاطع الفيديو، ونقل الأخبار بسهولة ويسر، كما تهدف الدورة أيضا إلى تمكين المتدرب من تلك الأدوات وتنمية وصقل مهاراته في قوة صياغة وتحرير الخبر الصحفي، مع تعلم أساسيات التقديم التلفزيوني.

كما أوضح أن الدورة شملت برامج التعريف بكل التقنياتِ والمهارات التي ترتبطُ باستخدام الهاتف الشخصي (الموبايل) للتَّصوير والفيديو، وهو ما يسم بـ "صحافة الموبايل"، وكيفية استخدامه في تغطية أخبار المديريات وذلك تماشيا مع المستجدات والمستحدثات، وكيفية الاستفادة المثلى من الوسائل المتعددة للتواصل الاجتماعي مثل: "التيك توك" و"الفيس بوك" و"الانستجرام" و"الواتس آب" وغيرها من الصَّفحاتِ والمنصَّاتِ والمواقعِ، مع تعليم المتدربين كيفية تحرير وكتابة الخبر، وبيان الفرق بين قوالب الخبر الصحفي من: خبر صحفي، وتحقيق صحفي وحوار، وضرورة تمكن المتدرب من اللغة فهي الوعاء الذي يحتوي العصارة الفكرية للمجتمع والدولة، مع بيان الفارق الدقيق بين الهواية والاحتراف، وتعلم أساسيات التقديم التليفزيوني.

وقد حاضر في هذه الدورة نخبة متميزة من السادة الإِعلامِيينَ والصحفِيين ومخرجي البرامج التليفزيونية والقنوات الفضائيةِ ومدربي "المالتي ميديا"، وعلى رأسهم: عادل عبساوي وكيل وزارة الإعلام الأسبق، وخالد المطعني- رئيس القسم الديني بجريدة الأهرام، وأحمد الجنايني - المخرج في قناة "DMC"، وعمر عبد الناصر _ مسئول صحافة الموبايل والمالتي ميديا في قناة "القاهرة الإخبارية" ومحمد النجار- رئيس تحرير بتلفزيون الحياة.

وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات التكريم على السادة المتدربين، وقد أعربوا عن عميق امتنانهم وشكرهم للأستاذ الدكتورأسامة الأزهري -وزيرالأوقاف؛ لما يوليه من حب ورعاية للسادة الأئمة وما يبذله من جهود مخلصة للنهوض بالدعوة والدعاة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سائلين الله تعالى دوام الرقي والازدهار لبلدنا الحبيبة مصر وجميع بلاد العالم.