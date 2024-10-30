نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: قيام وانتهاء قطارات النوم والمكيفة وذات التهوية الديناميكية بمحطة بشتيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه بدءا من يوم الجمعة الموافق 1/ 11 / 2024 تقرر وقوف كل القطارات المكيفة (التالجو - VIP - الإسباني المطور - الإسباني - الفرنساوي - الثالثة المكيفة - ذاتية التهوية) بمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل على خط “القاهرة / أسوان” والعكس لصعود ونزول الركاب مع استمرار قيام وانتهاء القطارات من محطة مصر بالقاهرة طبقا لجداولها المقررة.

كما أشار البيان إلى أنه اعتبارا من 1/ 11/ 2024 تقرر بدء قيام وانتهاء قطارات النوم المتجهه إلى أسوان والقادمة منها بمحطة قطارات صعيد مصر بدلا من محطة القاهرة.

وأكدت الهيئة، وقوف القطارات القادمة من الإسكندرية والمتجهة إلى أسوان أو العكس بكل من محطتي القاهرة وكذلك محطة قطارات صعيد مصر.