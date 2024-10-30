النيابة العامة تتصدى لقيادة السيارات الخطرة.. حبس متهم يستعرض بسيارته في الطريق العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:34 صباحاً - تتصدى النيابة العامة لظاهرة قيادة السيارات بحالة ينجم عنها الخطر، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا بتداول مقطع مصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، يظهر فيه المتهم حال قيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، متجاوزًا السرعة المقررة، ومؤديًا لحركات استعراضية بتلك السيارة في الطريق العام بمدخل العاصمة الإدارية، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها.

واستجوبت المتهم وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًا، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة حال القيادة، وجارٍ استكمال التحقيقات.