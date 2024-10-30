وزارة الصحة تقدم روشته لمرضى اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة لمرضى اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والتى تضمنت :-

-تجنب استخدام الأدوية من غير إشراف الطبيب.​​

-استشير الطبيب أو الصيدلي لو حصل أي من الأعراض الجانبية الشائعة للأدوية.​​

-لا تعطى الطفل تعلميات عامة زي "رتب غرفتك"، وحاول تفصله المهام، مثل "رتب سريرك وبعدين "جمع حاجتك في الدولاب".​​

-كافئ الطفل على السلوك السليم بكلمات مدح.​​

-راقب سلوك الطفل لأن ممكن فرط الحركة يرتبط بأكلات معينة.​​

-اتباع نظام حياة صحي والنوم وقت كافي مع ممارسة الرياضة.​​

-مساعدة الطفل على التخطيط ليومه.​​

-تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ.​​

-لا تجعل الطفل يشاهد التليفزيون قبل النوم لأنه ذلك يزيد من نشاطه.​​

-تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بالطفل بشكل مستمر.​