وزارة الصحة تقدم روشته لمرضى اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة لمرضى اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والتى تضمنت :-
-تجنب استخدام الأدوية من غير إشراف الطبيب.
-استشير الطبيب أو الصيدلي لو حصل أي من الأعراض الجانبية الشائعة للأدوية.
-لا تعطى الطفل تعلميات عامة زي "رتب غرفتك"، وحاول تفصله المهام، مثل "رتب سريرك وبعدين "جمع حاجتك في الدولاب".
-كافئ الطفل على السلوك السليم بكلمات مدح.
-راقب سلوك الطفل لأن ممكن فرط الحركة يرتبط بأكلات معينة.
-اتباع نظام حياة صحي والنوم وقت كافي مع ممارسة الرياضة.
-مساعدة الطفل على التخطيط ليومه.
-تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ.
-لا تجعل الطفل يشاهد التليفزيون قبل النوم لأنه ذلك يزيد من نشاطه.
-تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بالطفل بشكل مستمر.