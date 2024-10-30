نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك ناصر يفتح فروعه يوم السبت لتسهيل صرف معاشات نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح جميع فروع البنك في أنحاء الجمهورية يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2024، وذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر نوفمبر للمستحقين وتقليل الازدحام في الفروع.

تسهيل صرف المعاشات وتقليل الزحام

أكدت وزيرة التضامن أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الدولة لتسهيل صرف المعاشات على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث يخدم البنك أكثر من 2 مليون عميل.

وأوضحت أن الصرف سيكون متاحًا من خلال 102 فرع من فروع بنك ناصر المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى.

بطاقات ميزة لخدمات متعددة

أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن البنك قام مؤخرًا باستبدال بطاقات الصراف الآلي القديمة بـبطاقات ميزة لجميع العملاء، مما يوفر العديد من المزايا مثل السحب النقدي والسداد الإلكتروني لكافة المدفوعات، سواء للجهات الحكومية أو في التعاملات المالية المحلية.

يأتي هذا ضمن جهود الدولة لدعم الشمول المالي.

تعليمات لتحسين خدمة صرف المعاشات

أصدرت وزيرة التضامن تعليمات بضرورة تغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقدية بانتظام، وإتاحة خدمة الصرف من خلال منافذ شركة فوري وفوري بلس، لضمان تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه الموظفين خلال تأدية عملهم.

كما أكدت على متابعة شكاوى المواطنين إن وجدت، لضمان سير العمل بسلاسة.