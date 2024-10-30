نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الوطنية للإعلام” تنعي الفنان الكبير مصطفى فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، الفنان الكبير مصطفى فهمي، الذي وافته المنية اليوم.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الفنان الكبير رحل بعد مسيرة طويلة من العطاء المتميّز، قدّك خلالها أعمالًا عظيمة، أثرت العمل الفني، وستظل خالدة في وجدان المشاهد المصري والعربي.

وتقدّمت الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفنان الراحل، ولكافة اسرة العمل الفني، داعين المولى عز وجل، أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أهله الصبر والسُلوان.