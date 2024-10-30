نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024: انخفاض درجات الحرارة وزيادة فرص الأمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغيرات في حالة الطقس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، حيث تتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، مع زيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية الغربية، وتدريجيًا على بقية السواحل والمناطق الداخلية خلال الأيام المقبلة.

توقعات الأمطار

اليوم الأربعاء: فرص الأمطار تكون محدودة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

غدًا الخميس: تبدأ الأمطار بالانتشار تدريجيًا لتشمل مناطق من الدلتا والوجه البحري، وقد تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد.

يتوقع أن تكون الأمطار بين خفيفة إلى متوسطة، وتكون غزيرة أحيانًا في بعض المناطق مثل مطروح والإسكندرية وغرب الدلتا، بالإضافة إلى مناطق من الصحراء الغربية.

تنبيهات الأرصاد:

دعت الأرصاد إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الطقس خلال الأيام المقبلة.

من المتوقع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

نهارًا: مائل للحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بينما يكون حارًا على جنوب البلاد.

ليلًا: مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم