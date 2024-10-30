أحمد جودة - القاهرة - بكرة.. مصر تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2024 وتؤخر الساعة 60 دقيقة

بكرة.. مصر تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2024 وتؤخر الساعة 60 دقيقة.. مع اقتراب فصل الشتاء، يستعد المواطنون لتغيير التوقيت الرسمي إلى التوقيت الشتوي، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الخميس الأخير في شهر أكتوبر 2024، ليبدأ العمل بالتوقيت الجديد عند منتصف الليل. هذا القرار يأتي تطبيقًا لقانون رقم 24 لعام 2023، حيث يعزز التأقلم مع ساعات الشروق والغروب المتأخرة في الشتاء.

بكرة.. مصر تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2024 وتؤخر الساعة 60 دقيقة

كانت مصر قد أعادت العمل بالتوقيت الصيفي في أبريل 2023 بعد توقف لعدة سنوات، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة خلال الصيف عبر الاستفادة من ساعات النهار الطويلة. ومع انتهاء فترة التوقيت الصيفي في أكتوبر، سيستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى أبريل 2025، حيث يُعاد تقديم الساعة مجددًا للعمل بالتوقيت الصيفي.

يساعد تطبيق التوقيت الشتوي في توفير الطاقة، حيث يتزامن مع انخفاض الحاجة للإضاءة في المساء، مما يقلل الضغط على شبكة الكهرباء ويحافظ على انتظام الساعة البيولوجية للأفراد، خاصةً مع برودة الجو وقصر ساعات النهار في هذا الفصل.