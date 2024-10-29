نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة لمديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية: مكتبي مفتوح والعمل هو الفيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعه الأول مع مدراء عموم ووكلاء الجيزة بحضور مديرى المراحل والشئون القانونية والشئون الإدارية والشئون التنفيذية بديوان المديرية، بمسرح المديرية بالمدرسة السعيدية الثانوية.

وفي بداية الاجتماع رحب وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بجميع الحضور، وقدم لهم التحية والتقدير من القيادات السابقة على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية.

وأكد وكيل تعليم الجيزة، أن محافظة الجيزة محافظة عريقة، وستظل دائما على القمة وأننا جميعًا نعمل لخدمتها وخدمة الوطن وذلك لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات الحالية.

وشدد وكيل تعليم الجيزة، على عدة توصيات وتعليمات شملت الآتى:

-استمرار وتكثيف المتابعات الميدانية للمدارس.

-المتابعات لا تكون ورقية ولكن لا بد أن تكون مطابقة للواقع.

-الاهتمام بتفعيل الإشراف لتحقيق الانضباط بهدف القضاء على المشاكل اليومية.

-سرعة إنجاز مهام الشئون القانونية بالإدارات لتحقيق العدالة الناجزة على أنه سيتم متابعتها من قبل الشئون القانونية بالمديرية.

-مطابقة الإحصاءات الواردة من الإدارات لأرض الواقع.

-المرونة فى التعامل مع أولياء الأمور واحتواء مشاكلهم وسرعة حلها.

-الاهتمام بالتقييمات داخل المدارس وحسن توزيعها لجذب الطلاب للمدارس وتقليص نسب الغياب.

-سرعة صرف المستحقات المالية للمعلمين العاملين بالحصة لسد العجز.

-المتابعات اليومية لمدراء العموم والوكلاء للمدارس متابعة دقيقة تصور الواقع

بحيث تكون بحد أدنى ثلاث مدارس يوميا.

-صفحات العلاقات العامة بالإدارات هى صفحة تخص العملية التعليمية فقط ومتابعتها.

-تأمين كافة النوافذ بالمدارس حفاظا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

كما استمع عطية، إلى المشكلات والمعوقات التي تقابل مدراء عموم ووكلاء الجيزة بحضور مديرى المراحل والشئون القانونية والشئون الإدارية والشئون التنفيذية بديوان المديرية

واختتم وكيل تعليم الجيزة، الاجتماع قائلا: مكتبي مفتوح للجميع وأننا نعمل جميعا فى إطار فريق عمل واحد يحكمنا العمل والاحترام المتبادل، وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة ومحافظة الجيزة العريقة.

IMG-20241029-WA0034

IMG-20241029-WA0033

IMG-20241029-WA0032

IMG-20241029-WA0031

IMG-20241029-WA0029

IMG-20241029-WA0030

IMG-20241029-WA0028

IMG-20241029-WA0025

IMG-20241029-WA0026