نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: تغلبنا على عجز المعلمين بنسبة 90٪؜ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عجز المعلمين أصبح ٦٥٥ ألف معلم، وتم مواجهته بجملة من الحلول الفنية إضافة لتعيينات المعلمين ومعلمي الحصة وزيادة نصاب بعض المعلمين المعينين، وهكذا، ولكن ما زال لدينا جزءا من العجز نحاول التعامل معه بطرق مختلفة، ونجحنا في حل مشكلة العجز بنسبة ٩٠٪؜ بالمدارس الحكومية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، وحضور أعضاء الهيئة، ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية القومية.

وأشار إلى أنه لا توجد مدرسة حكومية حاليا دون معلمين على الأقل في المواد الأساسية، ونسبة الحضور في المدارس للطلاب تخطت ٨٥٪؜ وتحديدا في صفوف النقل بعد تطبيق أعمال السنة، ولا يوجد نظام تعليمي في العالم دون أعمال سنة.