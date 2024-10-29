غرق 13 مصريا في رحلة هجرة غير شرعية قرابة سواحل ليبيا

انت الأن تتابع خبروالأن مع التفاصيل رياض - احمد صلاح -أعلنت السلطات المحلية الليبية، ومؤسسة ليبية لمساعدة المهاجرين، الثلاثاء، انقلاب قارب كان يحمل 13 مهاجرا مصريا إلى أوروبا قبالة سواحل ليبيا.



وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، ومؤسسة "العابرين" الليبية المعنية بمساعدة الحالات الإنسانية من المهاجرين، انقلاب القارب شرق مدينة طبرق الليبية.



وقال بيان لمؤسسة "العابرين" المعنية بمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية في ليبيا، إن انقلاب القارب أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنه، باستثناء شخص واحد.



وأوضحت المؤسسة الليبية، أن القارب انقلب وهو على بعد 60 كيلومتراً شرق مدينة طبرق، مساء أمس الإثنين، وتم انتشال جميع الجثث، وإحضارها إلى الشاطئ.



وبحسب وسائل إعلام، تفيد المعلومات التي أدلى بها الناجي للسلطات الليبية بأن 13 رجلا انطلقوا صوب إيطاليا في أحد قوارب مهربي البشر مساء الأحد.



وأكدت مصادر ليبية، أن مجموعة المهاجرين جاءت من محافظتي الشرقية والغربية في مصر، بحسب ما أكده الناجي الوحيد.



وأصبحت ليبيا الواقعة في شمال إفريقيا، في السنوات الأخيرة، نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط.



وتشكل مجموعة المهاجرين التي غرق قاربها قرابة السواحل الليبية نموذجاً للعدد المتزايد من المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.



وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن ليبيا الغنية بالنفط يوجد بها 761.322 مهاجرا من 44 جنسية، وفقا لبيانات تم جمعها في منتصف 2024 .