نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى المقدمة منهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناقش المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددا من الشكاوى المقدمة خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين في ديوان عام المحافظة لبحث الطلبات والشكاوى بشكل مباشر والعمل على إيجاد حلول جذرية وذلك في إطار خطة الدولة بتفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين.

شهد اللقاء بحث عدد من الشكاوى من سكان ش محمد عبد السميع بمنطقة المنشية خلف الدائرى – الطوابق الهرم يتضررون من وضع محول كهربائي بمنتصف الشارع مما يسبب في اعاقه حركه المرور.

كلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالتنسيق مع شركه الكهرباء وإجراء معاينه للكشك المذكور بالشارع وإيجاد حلول مناسبة وسريعة لنقله بعيدًا عن العقارات.

وبحث محافظ الجيزة شكوى أحد المواطنين المقيم بالعقار ٩ برج ناصر ش العشرين فيصل ببولاق الدكرور المتضرر من وجود مقهى أسفل العقار المذكور يتسبب فى إزعاج للسكان.

وجه محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور باتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المقهي المقام دون ترخيص.

كما شهد لقاء محافظ الجيزة الاستماع إلى شكوى من سكان شارع أولاد مروان بمنطقه مسجد قباء الكوم الأحمر بمركز أوسيم من إقامة ملعب كرة قدم دون ترخيص على أراضي زراعية ويسبب إزعاج للسكان على مدار اليوم.

كلف محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أوسيم بالإزالة الفورية للملعب المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شهد مركز ومدينة أبو النمرس شكوى من قيام مالك العقار بشارع داير الناحية نزلة الأشطر بمخالفة ترخيص البناء والرسومات الهندسية.

حيث وجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينه أبو النمرس بإيقاف الأعمال بالعقار المخالف لمخالفته الرسومات الهندسية وعدم السماح بإدخال المرافق له في حال عدم الالتزام بالترخيص الممنوح مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وأحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء وسهير عويس مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية والإدارات المختصة.