"حياة كريمة" تنظم المؤتمر السادس لإعداد الكوادر التطوعية بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:37 مساءً - نظمت مؤسسة حياة كريمة مع وزارة الشباب والرياضة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبة الإسكندرية معسكر إعداد الكوادر التطوعية السادس لعام 2024، لتدريب 200 شاب وشابة على عدد من المهارات الاساسية مثل فن التفاوض.

ويهدف المؤتمر إلى توظيف التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في العمل التطوعي، والتعامل مع الإصابات والإسعافات الأولية وركز المعسكر كذلك على اللياقة البدنية والروح الرياضية للمتطوعين.

وتقام مباراة فريق جامعة قناة السويس الفائز بدوري "جول"، وفريق محافظة الوادي الجديد في "كأس معسكر حياة كريمة السادس لكرة القدم.