نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الصحفيين توقع عقد عقد استشاري المدينة بمدينة 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّعت نقابة الصحفيين، اليوم، عقد استشاري مدينة الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر، مع مركز دعم الدراسات الهندسية والمعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

وقّه العقد خالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور مهندس حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، بحضور الدكتور طارق نصر الدين مدير المركز، ومحمد خراجة رئيس لجنة الإسكان بالنقابة، وأمين الصندوق.

وشهد توقيع العقد، أعضاء المجلس: هشام يونس، وحسين الزناتي، وكيلا النقابة، وأيمن عبدالمجيد رئيس لجنة المعاشات، وعضو المجلس، وعدد من الصحفيين.

قالت النقابة إن اختيار مركز دعم الدراسات الهندسية بجامعة القاهرة، جاء بعد ممارسة شارك فيها 10 مكاتب استشارية، تحت إشراف بنك القاهرة، ومكتب مثمن اختاره البنك ومن خلال لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، ورئيسها محمد خراجة.