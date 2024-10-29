نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - طقس عاصف يضرب مصر.. أمطار متوسطة الخميس وتزداد الجمعة على معظم المحافظات وتحذيرات من السيول في البحر الأحمر وسيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن مدينة الإسكندرية ستتعرض لنوة شديدة تُسمى "نوة غسيل البلح" ابتداءً من يوم الجمعة، حيث ستستمر لمدة لا تقل عن 72 ساعة. ستصاحب هذه النوة أمطار رعدية غزيرة قد تؤدي إلى سيول في بعض المناطق. كما ستشهد البلاد تقلبات جوية شديدة، مع فرص تساقط أمطار رعدية في نهاية الأسبوع.

وتقدم بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها عن الظواهر الجوية المتوقعة، وحالة الطقس في مصر على أغلب الأنحاء، لافتة إلى انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتكون للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق، كما تتوافر فرص سقوط الأمطار تشهدها البلاد بدءا من يوم الخميس 31 أكتوبر الحالى.

الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حذر من الفروقات الكبيرة في درجات الحرارة بين الليل والنهار، والتي قد تتجاوز 15 درجة مئوية في بعض المناطق مثل محافظات الصعيد. وأضاف أن البلاد ستشهد مع نهاية الأسبوع موجة من عدم الاستقرار الجوي، مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

وفي ظل هذه التقلبات الجوية، وجهت هيئة الأرصاد نصائح هامة للمواطنين، خاصة في المناطق الساحلية، لتوخي الحذر أثناء تساقط الأمطار وتجنب ملامسة أعمدة الإنارة. وأوصى الخبراء بارتداء ملابس خريفية بسبب الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة، مع متابعة النشرات الجوية بشكل يومي للحصول على أحدث التوقعات والتحذيرات.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأربعاء 30 أكتوبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، مائلا للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس غدا يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين.



وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء: