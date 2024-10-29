نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة توفر فرص عمل بمرتبات مجزية.. تعرف على الشروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل للشباب بفروع سلسلة أحد المطاعم الخاصة داخل صالات مطارات القاهرة، وسفنكس الدولي، وبرج العرب.

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، أن الوظائف المطلوبة، تشمل: "سوبر فايزر براند كوفي خبرة على الأقل سنة - عضو فريق - بارستا خبرة على الأقل سنة - مساعدون شيفتات".

كما أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، عن مميزات الوظائف على النحو الآتي: "مرتب مجزي + تبس كل 15 يوم - إجازات أسبوعية - تأمين اجتماعي - تأمين طبي - توفير وسيلة مواصلات بمطار سفنكس - توفير سكن في فرع مطار برج العرب - قابلية التقديم لطلبة الجامعات".

وطالب جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، الراغبين في التقديم للتعيين في الوظائف المطلوبة، بالتوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة الكائن في 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، يوميًا من الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2 عصرًا.

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، أنه يمكن للراغبين في الاستفسار عن الوظائف المطلوبة التواصل عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".