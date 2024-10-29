وزير التعليم: سد عجز المعلمين بنسبة 90% ولا يوجد دولة بدون أعمال السنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:32 مساءً - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، إن عجز المعلمين أصبح 655 ألف معلم، وتم مواجهته بجملة من الحلول الفنية إضافة لتعيينات المعلمين ومعلمى الحصة وزيادة نصاب بعض المعلمين المعينين، وهكذا، ولكن ما زال لدينا جزءا من العجز نحاول التعامل معه بطرق مختلفة، ونجحنا في حل مشكلة العجز بنسبة 90% بالمدارس الحكومية.

أضاف أنه لا توجد مدرسة حكومية حاليا بدون معلمين على الأقل في المواد الأساسية، ونسبة الحضور في المدارس للطلاب تخطت 85%؜ وتحديدا في صفوف النقل بعد تطبيق أعمال السنة، ولا يوجد نظام تعليمي في العالم بدون أعمال سنة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، وحضور أعضاء الهيئة، ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية القومية.

وأوضح ، انه تم زيادة يوم دراسي في المدارس الثانوي بإلغاء اليوم الرياضي لدراسة 100 حصة سنوياً للمواد الأساسية.

وكشف أنه بهذه الطرق ، تم استحداث 98 ألف فصل على مستوى الجمهورية ، وكان لدينا عجز 460 ألف معلم، اصبحنا محتاجين لكل فصل 2 معلم ، فزاد العجز الـ 660 ألف معلم، كما تم وزيادة عدد حصص الأسبوع من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، لزيادة حصص المواد الدراسية.