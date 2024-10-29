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أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهودها لتعزيز الحركة السياحية وربط مناطق الجذب السياحي الرئيسية في مصر، أعلنت شركة إيركايرو عن تشغيل أولى رحلاتها المنتظمة بين القاهرة، أسوان، وأبو سمبل. كما أطلقت الشركة اليوم رحلات جديدة من مطار سفنكس الدولي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، بمعدل 4 رحلات أسبوعيًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط بين المدن السياحية الرئيسية وتقديم تجربة سفر متكاملة للسياح.

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الربط بين الوجهات السياحية المصرية، وفي إطار جهود وزارة الطيران المدني الرامية إلى تنشيط الحركة الجوية والسياحية عبر ربط مناطق الجذب السياحي ببعضها، أعلنت شركة "إيركايرو"، الذراع الاقتصادي للوزارة، عن إطلاق خط طيران منتظم يربط بين القاهرة، أسوان، وأبو سمبل.

إيركايرو توسّع آفاق السياحة الداخلية.. تدشين رحلات منتظمة بين القاهرة وأسوان وأبو سمبل وإطلاق خطوط جديدة من مطار سفنكس

وزير الطيران المدني: الوزارة تواصل دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة الوافدة إلى مصر

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تواصل دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة الوافدة إلى مصر، بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وذلك من خلال تعزيز الحركة الجوية إلى المدن السياحية المصرية.

وأشار إلى أن "إيركايرو" تسعى للاستفادة المثلى من أسطولها الجوي وتوسيع شبكة خطوطها المحلية والدولية بما يتماشى مع احتياجات المسافرين ويساهم في التنمية الاقتصادية.

كما أوضح الوزير أن "إيركايرو" تعمل ضمن الخطة التكاملية التي تتبناها الوزارة، بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، لدعم أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وتشمل هذه الأهداف زيادة الترددات على الوجهات المختلفة، تعزيز معدلات التشغيل، وفتح أسواق جديدة وفقًا لسياسة العرض والطلب، مما يساهم في تنشيط السياحة الوافدة ويعزز من مكانة مصر كمقصد سياحي عالمي.

انطلاق الرحلة الافتتاحية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار أسوان الدولي

وفي هذا السياق، انطلقت أمس الرحلة الافتتاحية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار أسوان الدولي، ومنها إلى مطار أبو سمبل، وعلى متنها أكثر من 70 سائحًا من مختلف الجنسيات. وكان في استقبالهم في مطار أسوان الدولي الدكتور عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، واللواء أحمد الباز، مدير مطار أسوان، والطيار أحمد شنن، رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، إلى جانب قيادات من الشركة من الإدارتين التجارية وإدارة الرحلات الداخلية.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الشركة لزيادة عدد الرحلات الجوية وتقديم خيارات سفر متعددة تسهل على السياح الوصول إلى أبرز مناطق الجذب السياحي، ما يضمن تجربة سفر فريدة ومتكاملة لزوار مصر.

إيركايرو توسّع آفاق السياحة الداخلية.

كما شهدت جداول التشغيل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الرحلات الداخلية، حيث وصلت الرحلات بين القاهرة وأسوان إلى 26 رحلة أسبوعيًا، بالإضافة إلى 9 رحلات بين أسوان وأبو سمبل، و20 رحلة بين القاهرة والأقصر أسبوعيًا.

من جانبه، أعرب الطيار أحمد شنن، رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، عن تطلع الشركة لتوسيع شبكة خطوطها الداخلية، موضحًا أن الشركة كثفت هذا العام رحلاتها الداخلية لتلبية متطلبات العملاء وتعزيز السياحة الوافدة من الأسواق العربية والأوروبية، وأشار إلى الجهود المبذولة لتقديم خيارات سفر مريحة تربط بين الوجهات الشاطئية والثقافية.

وفي خطوة لتعزيز الربط بين مدن البحر الأحمر والمناطق الأثرية مثل الأهرامات ومحافظة الجيزة، أطلقت شركة إيركايرو أولى رحلاتها من مطار سفنكس الدولي إلى شرم الشيخ والغردقة، بمعدل 4 رحلات أسبوعيًا، تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير وزيادة أعداد السياح.

إير كايرو تهتم بالرحلات الداخلية وزيادة عددها بشكل أسبوعي

من ناحية أخرى، تقوم الشركة بتشغيل 28 رحلة أسبوعيًا بين كل من القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، لتلبية الطلب المتزايد على هذه الوجهات السياحية، كما تسير الشركة رحلتين أسبوعيًا تربط بين شرم الشيخ والغردقة، ورحلتين أخريين بين شرم الشيخ والأقصر، مما يعزز الربط بين المدن السياحية الرئيسية ويقدم خيارات سفر مرنة للسياح.

تدشين رحلات منتظمة بين القاهرة وأسوان وأبو سمبل وإطلاق خطوط جديدة من مطار سفنكس

بالإضافة إلى ذلك، توفر إيركايرو رحلات تربط بين الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة بمعدل 4 رحلات أسبوعيًا وتسعى الشركة لتوسيع شبكة خطوطها الدولية بهدف جذب المزيد من السياح من الدول العربية والأوروبية، مما يدعم خطتها لزيادة أسطولها الجوي إلى 40 طائرة بحلول مارس 2025، في إطار التزامها بدعم وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.