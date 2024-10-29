نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير الطرق المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل محافظة الجيزة تنفيذ عدد من مشروعات التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير لرفع كفاءة الخدمات وإضفاء العناصر الجمالية.

وفي ذلك الإطار قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية لمتابعة تقدم نسب تنفيذ الأعمال في إطار ما تشهده المنطقة من تردد للأفواج السياحية والزوار على المتحف المصري الكبير للاستمتاع بذلك الصرح الأثري في إطار التشغيل التجريبي له.

وعاين محافظ الجيزة خلال جولته أعمال أستكمال تركيب بلاط الانترلوك لأرصفة المشاة وأعمال الزراعات والتشجير موجها الشركة المنفذة بالإسراع من وتيرة الاعمال لتقدم نسب التنفيذ ورفع النواتج والمخلفات دوريًا وتغطية كابلات الكهرباء بمواقع الأعمال الجارية.

كما شملت جولة محافظ الجيزة معاينة أعمال تطوير مدخل كفر غطاطي بالمنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائري لاستغلالها كساحات انتظار مع رفع كفاءة وتحسين الرؤية البصرية للأعمدة الخرسانية بما يتوائم مع الطابع الاثري للمنطقة.

كما وجه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بمراجعة تراخيص بعض الفنادق الواقعة بطريق المنصورية في المنطقة الواقعة بين فيصل والهرم للوقوف علي التزامهم بالاشتراطات المحددة للتشغيل.

كما عاين محافظ الجيزة أعمال تطوير طريق التريض بمدخل كفر الجبل وذلك بعد توسعته ليصل عرضه ١٥ م ورصفة بالتربة المثبتة بديل طبقة الأسفلت والاساس وسيتم تدعيمه ببلاط الأنترلوك وأعمدة أناره للتسهيل علي أصحاب الدواب موجها الشركة المنفذة بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن مع مراجعة أعمال مناسيب قواعد أعمدة الإنارة بالشارع.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية بطول ٢ كم بدءآ من الطريق الدائري وحتي كوبري عز لما له من أهمية مرورية كأحد المسارات والمحاور المرورية المؤدية للمناطق السياحية والتي تأتي أستكمالآ للمراحل السابقة بهدف تحسين الصورة البصرية للطريق وفي إطارٍ خطة الدولة بتطوير كافة المقاصد السياحية والطرق المؤدية لها لاستعادة الوجه الحضاري.

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام والسادة محمد نور السكرتير العام المساعد ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ونجوي السعيد مدير مديرية الطرق وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وهاني شارد نائب رئيس الجهاز للمنطقة الاستثمارية وأحمد هجرس مدير شبكات توزيع الكهرباء.

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