نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن عن المسابقة المحلية التشجيعية في حفظ القرآن الكريم وترتيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم، تنظم وزارة الأوقاف المصرية المسابقة المحلية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية، وبرعاية من الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لعام 1446هـ / ٢٠24م بجوائز قدرها نصف مليون جنيه، وذلك على النحو التالي:

أولًا: فروع المسابقة وجوائزاها

1) حفظ القرآن الكريم كاملا مع تفسيره، ويشترط في المتقدم ألا يزيد سنه عن ( 40 ) عامًا، بإجمالي جوائز لهذا الفرع ( 130 ألف جنيه)، موزعة على(20) فائزًا كالتالي:

الأول: 25 ألف جنيه.

الثاني: 20 ألف جنيه.

الثالث: 15 ألف جنيه.

الرابع: 10 ألف جنيه.

من الخامس إلى العاشر: 5 الآف جنيه لكل فائز.

من الحادي عشر إلى العشرين: 3 آلاف جنيه لكل فائز.

2) حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (35) عامًا، بإجمالي جوائز لهذا الفرع ( 110 ألف جنيه)، موزعة على(14) فائزًا كالتالي:

الأول: 25 ألف جنيه.

الثاني: 20 ألف جنيه.

الثالث: 15 ألف جنيه.

الرابع: 10 ألف جنيه.

من الخامس إلى التاسع: 5 الآف جنيه لكل فائز.

من العاشر إلى الرابع عشر: 3 آلاف جنيه لكل فائز.

3) حفظ القرآن الكريم وتجويده للناشئة تحت ( ١5) سنة، بإجمالي جوائز لهذا الفرع ( 100 ألف جنيه)، موزعة على(18) فائزًا كالتالي:

الأول: 20 ألف جنيه.

الثاني: 15 ألف جنيه.

الثالث: 10 ألف جنيه.

من الربع إلى الثامن: 5 الآف جنيه لكل فائز.

من التاسع إلى الثامن عشر: 3 آلاف جنيه لكل فائز.

4) حفظ القرآن الكريم كاملًا لذوي الهمم بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا، بإجمالي جوائز لهذا الفرع ( 100 ألف جنيه)، موزعة على(18) فائزًا كالتالي:

الأول: 20 ألف جنيه.

الثاني: 15 ألف جنيه.

الثالث: 10 ألف جنيه.

من الرابع إلى الثامن: 5 الآف جنيه لكل فائز.

من التاسع إلى الثامن عشر: 3 آلاف جنيه لكل فائز.

5) حفظ نصف القرآن الكريم وتجويده للعاملين بالأوقاف من غير الأئمة وباحثي الدعوة والمفتشين والقيادات الدينية بإجمالي جوائز لهذا الفرع ( 60 ألف جنيه)، موزعة على(8)فائزين كالتالي:

الأول: 15 ألف جنيه.

الثاني: 12 ألف جنيه.

الثالث: 8 ألف جنيه.

من الرابع إلى الثامن: 5 الآف جنيه لكل فائز.

ثانيا: يتم الإعلان عن هذه المسابقة من خلال الموقع الرسمي للوزارة والمديريات الإقليمية والمساجد علي الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfTcEAKAazBCcHWbpggbN5IM0l1waSAyedJUliJx0SN8kloQ/viewform?usp=sf_link

ثالثا: تبدأ الاختبارات في مديريات الأوقاف بعد أسبوع من انتهاء تلقي الطلبات وبحد أقصى أسبوع.

رابعًا: تسلم نتيجة الاختبارات للإدارة العامة لشئون القرآن الكريم في موعد أقصاه أسبوع واحد من تاريخ انتهاء الاختبار.