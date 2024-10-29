نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 وجدول الأجور الحكومية الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للموظفين والعاملين بالهيئات الحكومية.

سيتم صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع مكاتب البريد على مدار عدة أيام، مع إمكانية صرف المتأخرات لاحقًا في تواريخ محددة.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وفقًا لبيان وزارة المالية، سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر على مدار 5 أيام، تبدأ يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، اما عن المتأخرات، سيتم صرفها خلال أيام 7 و10 و11 من نفس الشهر.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

أما بالنسبة لمرتبات شهر ديسمبر 2024، فسيتم صرفها بدءًا من يوم 22 ديسمبر، مع صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر، حيث ستكون المستحقات متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة من خلال المنظومة المالية الإلكترونية.

الحد الأدنى للأجور في مصر 2024

تم تحديد الحد الأدنى للأجور في مصر خلال عام 2024 بمبلغ 6000 جنيه، وذلك بناءً على آخر اجتماع عقده المجلس القومي للأجور في بداية العام.

جدول الأجور للموظفين حسب الدرجات الحكومية: