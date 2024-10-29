الداخلية: غداً بدء تلقي طلبات التقدم لحج القرعة حتى 16 نوفمبر (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:43 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية أن غداً هو موعد البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة إعتباراً من حتى يوم السبت الموافق 16/11/2024، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.