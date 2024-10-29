تشييع جنازة الراحل حسن يوسف بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:43 صباحاً - كشف الفنان عمر حسن يوسف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس عن موعد تشييع جنازة والده الفنان القدير حسن يوسف، الذى وافته المنية صباح اليوم، حيث قال "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره أنعي ببالغ الألم وفاة والدي وحبيبي الفنان حسن يوسف.. وسوف تشيع الجنازة من مسجد الشرطة عقب صلاة العصر، ولا نقول إلا ما يرضي الله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء قراءة الفاتحة.. مكان المقابر مقابر طريق الواحات - السادس من أكتوبر.

توفى، منذ قليل، الفنان حسن يوسف وكان قد أعلن محمد يوسف، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 90 عاما، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".