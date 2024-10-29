احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:43 صباحاً - أعلنت وزارة الأوقاف انعقاد مجلس الحديث الخامس لقراءة كتاب (صحيح البخاري) بالإسناد، وذلك يوم الأربعاء القادم بمسجد مولانا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

وتتابع وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم الأربعاء القادم الموافق 2024/10/30م المجلس الحديثي الخامس لقراءة كتاب صحيح الإمام البخاري (رحمه الله) بالإسناد من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) عقب صلاة العصر.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية المشرفة.

ويحاضر في المجلس الحديثي الخامس كوكبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر وهم :‏ أ.د. محمد نصر دسوقي اللبان - العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط، وأ.د.م. أحمد نبوي مخلوف أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة ‏الأزهر، وأ.د.م. أحمد رزق درويش أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.