اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامة بغسل 100 مليون جنيه متحصلات الإتجار في العملات الأجنبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:43 صباحاً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية، قطعة أرض - تأسيس شركة ومصنع - شراء السيارات والمشغولات الذهبية).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.