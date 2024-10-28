نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإسكان تعلن فتح حجز شقق جنة مصر وسكن مصر ودار مصر ضمن الإسكان الاجتماعي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء حجز الوحدات السكنية في مشروعات "جنة مصر" و"سكن مصر" و"دار مصر" ضمن شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

انطلق الحجز يوم الأحد 27 أكتوبر 2024، وسيستمر حتى الخميس 26 ديسمبر 2024.

يعتبر هذا الطرح من بين الأضخم، إذ يشمل 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة، ويبلغ مقدم الحجز 100 ألف جنيه.

أماكن شقق جنة مصر

مشروع "جنة مصر" يقدم شقق سكنية في ثلاث مدن جديدة وهي:

مدينة القاهرة الجديدة : 409 شقق.

: 409 شقق. مدينة 6 أكتوبر : 223 شقق.

: 223 شقق. مدينة دمياط الجديدة: 150 شقق.

أماكن شقق دار مصر

مشروع "دار مصر" يوفر وحدات سكنية في المدن التالية:

مدينة السادات .

. مدينة العاشر من رمضان .

. حي حدائق أكتوبر.

أماكن شقق سكن مصر

غرب قنا : الحي المتميز المجاورة السابعة.

: الحي المتميز المجاورة السابعة. غرب أسيوط : المجاورة الأولى بالحي الأول.

: المجاورة الأولى بالحي الأول. دمياط الجديدة : جنوب المجاورة الأولى بالحي الأول.

: جنوب المجاورة الأولى بالحي الأول. حدائق أكتوبر : طريق الواحات بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي.

: طريق الواحات بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي. المنيا : منطقة التوسعات الشمالية.

: منطقة التوسعات الشمالية. العلمين الجديدة : جنوب الطريق الدولي الساحلي.

: جنوب الطريق الدولي الساحلي. الشروق : الواجهة الشرقية.

: الواجهة الشرقية. أكتوبر الجديدة: جنوب طريق الواحات.

خطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2024