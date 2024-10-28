نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العاصمة الإدارية تُعلن عن حوافز جديدة للمطورين العقاريين لزيادة معدلات التنفيذ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على تقديم مجموعة جديدة من الحوافز للمطورين العقاريين خلال اجتماعهم الأخير، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ في المشروعات القائمة بالعاصمة الإدارية.

حوافز جديدة لتسريع معدلات التنفيذ

أوضح عباس خلال كلمته في المؤتمر العقاري الثامن أن الحوافز التي أقرتها الشركة تشمل تسهيلات في السداد، بالإضافة إلى تقديم حافز خاص للمشروعات الإدارية والتجارية التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة.

حيث يُمنح المطورون مهلة إضافية مجانية لمدة 6 أشهر مقابل استكمال الواجهات الخارجية للمشروعات في غضون 6 أشهر فقط، إلى جانب إمكانية الحصول على خصومات من الغرامات المفروضة.

أداء مالي قوي للعاصمة الإدارية

كما أكد عباس أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن أرباح الشركة هذا العام، قبل خصم الضرائب، ستتجاوز أرباح العام الماضي، والتي بلغت 27 مليار جنيه، بنسبة نمو لا تقل عن 25%.

وأضاف أن العاصمة الإدارية منفتحة على عقد شراكات مع كبار المطورين العقاريين المحليين والدوليين لزيادة العائدات المتكررة في المستقبل.

تكاليف الصيانة والعروض الجديدة

وكشف عباس أن تكلفة صيانة العاصمة الإدارية سنويًا ستتراوح بين 5 إلى 6 مليارات جنيه، بناءً على الدراسات التي أجرتها الشركة.

وأعلن عن تلقي العاصمة الإدارية ثلاثة عروض من شركات كبرى، تم الانتهاء من دراستها، ما يعزز من فرص التطوير المستقبلي للمدينة.