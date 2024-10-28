نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق عملية حجز شقق الإسكان المتميز في 3 مدن: تفاصيل كاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم عملية حجز 2473 وحدة سكنية من مشروع الإسكان المتميز، وذلك في إطار المرحلة الأولى من طرح إجمالي 6575 وحدة سكنية، موزعة على 15 مدينة جديدة ضمن مشروعات متنوعة مثل جنة، سكن مصر، ودار مصر.

سيستمر باب الحجز مفتوحًا لمدة شهرين، حتى 26 ديسمبر 2024.

تفاصيل شقق الإسكان المتميز

تتوفر شقق الإسكان المتميز في ثلاث مدن رئيسية، موزعة كالتالي:

1500 وحدة سكنية في مدينة بدر.

83 وحدة سكنية في دمياط الجديدة.

890 وحدة سكنية في المنصورة الجديدة.

ومن الجدير بالذكر أن 5% من الوحدات المخصصة تم تخصيصها لذوي الهمم، بما يعادل:

75 وحدة سكنية في بدر.

4 وحدات سكنية في دمياط الجديدة.

45 وحدة سكنية في المنصورة الجديدة.

كيفية التقديم وحجز شقق الإسكان المتميز

يمكن للراغبين في التقديم على شقق الإسكان المتميز التسجيل عبر الموقع الإلكتروني مسكن - محور الوحدات.

يتطلب التقديم دفع مقدم جدية حجز بقيمة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه كمصروفات دراسة غير قابلة للاسترداد.

كراسة شروط الإسكان المتميز

للحصول على التفاصيل الكاملة عن الشروط والمواصفات، يمكن للمهتمين الاطلاع على كراسة شروط الإسكان المتميز PDF، والتي تتوفر من خلال الموقع الرسمي للمشروع.

توفر الكراسة كافة المعلومات المتعلقة بمساحات الشقق، الأسعار، ونظام الدفع.