نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي 2024: أماكن الشقق وخطوات التقديم عبر موقع مسكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، عن فتح باب الحجز لأماكن شقق الإسكان الاجتماعي في المحافظات والمدن الجديدة، حيث تتاح الوحدات للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة، مع تخصيص نسبة 5% (330 وحدة) من إجمالي 6575 وحدة سكنية جاهزة للمواطنين من ذوي الهمم.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

تتنوع مواقع الوحدات السكنية في عدد من المدن والمحافظات، وقد جاءت أبرز الأماكن كما يلي:

القاهرة الجديدة

العلمين الجديدة

المنصورة الجديدة

6 أكتوبر

حدائق أكتوبر

بدر

العبور

الشروق

العاشر من رمضان

السادات

المنيا الجديدة

غرب قنا الجديدة

ناصر (غرب أسيوط)

دمياط الجديدة

خطوات الحجز عبر موقع مسكن:

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، يمكن للراغبين من المواطنين، خاصة ذوي الهمم أو من يقومون بالحجز نيابة عنهم، اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الإلكتروني المخصص: مسكن - محور الوحدات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتحديد المدينة المراد الحجز بها. اختيار المشروع من القائمة المتاحة. تحديد الدور المرغوب (أرضي، متكرر، أخير). سداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي المستخرج من الموقع. إرفاق مستند السداد على الموقع لإتمام عملية الحجز.

تفاصيل الوحدات السكنية