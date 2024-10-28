نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع شركة "إيني" الإيطالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية "كلاوديو ديسكالزي"، والوفد المرافق له من كبار مسؤولي الشركة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء شهد تناول جهود تطوير العلاقات المتميزة بين مصر والشركة، حيث أكد السيد "ديسكالزي" اعتزازه بالتعاون المثمر بين الجانبين، مشيدًا في هذا السياق بجهود الحكومة المصرية للتيسير على المستثمرين بما يعود بالنفع على الطرفين، ومؤكدًا حرص شركته على تعزيز دورها كأحد أكبر العاملين بسوق الطاقة في مصر، لما يمتلكه القطاع من فرص واعدة، سواء فيما يتعلق بالإنتاج المحلي أو التصدير إلى الخارج.

من جهته؛ ثمن السيد الرئيس العلاقة بين مصر والشركة، التي تعكس قوة علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات، وأكد سيادته حرص مصر على التطوير المستمر لمناخ الاستثمار في البلاد، مشددًا على استمرار جهود الحكومة في توسيع آفاق الاستفادة من ملف الطاقة، كما أشاد السيد الرئيس بالدور المجتمعي للشركة، الذي ينعكس في دعمها لعدد من المشروعات التنموية في مصر.

وشهد اللقاء استعراض الشركة لتطورات أنشطتها في مصر في مجالات البحث والاستكشاف، وأنشطة عمليات التنمية التي ستُمكّن "إيني" من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول، إلى جانب التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، بما يعزز جهود التحول العادل للطاقة.