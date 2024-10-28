نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024: توقعات بانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لتقرير الهيئة، يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة نهارًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ويستمر الجو حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

نشاط الرياح

أشارت الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح المعتدلة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، سيناء، جنوب البلاد، ومحافظة البحر الأحمر، حتى يوم الخميس 31 أكتوبر.

موعد انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار

الخميس 31 أكتوبر 2024: يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

الجمعة 1 نوفمبر 2024: من المتوقع حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. تشمل الأمطار السواحل الشمالية الغربية، شمال الوجه البحري، ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

السبت 2 نوفمبر 2024: ستشهد بعض المناطق أمطارًا متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، مدن القناة، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 29 أكتوبر 2024