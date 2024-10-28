أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأمطار وأماكنها نهاية الأسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:33 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص الأمطار وأماكنها خلال الأيام القليلة المقبلة والتى متوقع أن تشهدها البلاد مع نهاية هذا الأسبوع، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بـ الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد الجمعة المقبل.

خرائط الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، كما يلى:

الخميس 31 أكتوبر 2024

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

- الجمعة 01 نوفمبر 2024

حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

اعتباراً من الجمعة 01 نوفمبر 2024.

- الجمعة 01 نوفمبر 2024

أمطار متوسطة ورعدية أحياناً : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى الغربية وشمال الوجه ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.



ويشهد الطقس اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس اليوم يشهد نشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء.



وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الإثنين: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17.