الرقابة الصحية : الرحمة التخصصي بالقاهرة، ومركز الفا لعلاج الأورام بالاسكندرية أحدث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:35 صباحاً - الرقابة الصحية تعتمد 5 مستشفيات ومركزا لعلاج الأورام ومعمل للتحاليل الطبية، واعتماد 4 مراكز ووحدات طب أسرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس

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- الدكتور أحمد طه: تنوع المنشآت المعتمدة ما بين القطاع الجامعي والخاص والأهلي يعكس ان مشروع التأمين الصحي الشامل يسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافه

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يشيد بنجاح مستشفيات فايد التخصصي بالإسماعيلية، والنيل التخصصي بأسوان، التابعين لهيئة الرعاية الصحية في الحصول على الاعتماد من "جهار"

- الدكتور أحمد طه يهنيء قطاع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وفريق الجودة بالمستشفى العسكري بمحافظة الشرقية لاعتمادها وفقا لمعايير "جهار"

د. احمد طه يهنيء رئيس جامعة المنوفية لاعتماد مستشفى معهد الكبد القومي بالمنوفية كأول منشأة صحية تابعة للجامعة تحصل على الاعتماد

-تجديد اعتماد مركز طب أسرة العلاج الطبيعي ببورسعيد ومستشفى الصفوة بالإسكندرية

- الدكتور أحمد طه: "نجاح المنشآت الصحية عالية التخصص في الحصول على اعتماد GAHAR يدعم منظومة التأمين الصحي الشامل ويجعلها أكثر قدرة على تلبية احتياجات المرضى

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أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي أشارت إلى نجاح 11 منشأة صحية في الحصول على الاعتماد، شملت 5 مستشفيات، و4 مراكز ووحدات طب أسرة، ومركز متخصص لعلاج الأورام، ومعملا للتحاليل الطبية وهي:

- مستشفى فايد التخصصي - الإسماعيلية

- مركز الفا لعلاج الأورام – الإسكندرية

- مستشفى النيل التخصصي - أسوان

- مستشفى معهد الكبد القومي – المنوفية

- مستشفى الرحمة التخصصي – القاهرة

- المستشفى العسكري بالزقازيق - الشرقية

- وحدة طب أسرة السويس 1 – السويس

- وحدة طب أسرة عمر بن الخطاب – السويس

- مركز طب أسرة المزينة بنويبع – جنوب سيناء

- مركز طب أسرة الشيخ زايد – الإسماعيلية

- مختبرات العرب للتحاليل الطبية وأبحاث الدم - الأقصر

كما تضمن التقرير تجديد اعتماد مستشفى الصفوة بالإسكندرية، ومركز طب أسرة العلاج الطبيعي ببورسعيد

وهنأ الدكتور أحمد طه جميع فرق العمل ومسؤولي الجودة في المنشآت الصحية المعتمدة على جهودهم المبذولة في رحلة الاعتماد، مشيدًا بالتعاون المثمر مع قطاع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وجامعة المنوفية والذي أثمر عن زيادة عدد المنشآت الصحية المعتمدة بالقطاع العسكري واعتماد اول منشأة صحية متخصصة تابعة لجامعة المنوفية وهي معهد الكبد القومي.

وأشار الدكتور طه إلى أن نجاح المنشآت الصحية المتخصصة في الحصول على شهادة اعتماد "جهار" يعزز من تقديم خدمات صحية عالية الجودة، ويدعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين.

وفي إطار تحفيز المنشآت الصحية على السعي نحو الاعتماد، أكد الدكتور أحمد طه علي أن اعتماد GAHAR لا يعد فقط "علامة الثقة" التي تؤكد الالتزام بتقديم خدمات صحية بجودة عالمية، بل فرصة للمنشأة الصحية لتطوير عملياتها واكتساب مزايا تنافسية في الأوساط الطبية وفرصة للتحسين المستمر لتجربة المرضى التي يترددون عليها، داعيا جميع المنشآت الصحية في مصر إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق التميز في أدائها وتقديم رعاية صحية متقدمة تليق بالمواطن المصري.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: "أن الحصول على الاعتماد من GAHAR يفتح آفاقا جديدة للمنشآت، مما يجعلها مؤهلة للمشاركة بفعالية في منظومة التأمين الصحي الشامل ويمنحها ميزة تنافسية على المستوى المحلي والدولي، لافتا إلى أن الهيئة تؤمن بأن كل منشأة صحية، مهما كان حجمها أو موقعها، قادرة على الوصول إلى أعلى معايير الجودة إذا التزمت بتحقيق أهداف الاعتماد.

وأوضح الدكتور أحمد طه أن تطبيق معايير الجودة في المنشآت الصحية يتم من خلال آليات تشمل وضع معايير دقيقة للاعتماد، والتي حصلت على اعتماد دولي من "الإسكوا"، وتنفيذ خطط تقييم دورية للمنشآت، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لتأهيل المنشآت للحصول على الاعتماد.

وأشار البيان إلى أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية تعتمد على تقارير فرق تقييم مؤهلة ومدربة دوليا، والتي تلتزم بإجراء زيارات ميدانية لتقييم توافق المنشآت مع معايير الاعتماد الدولية، وتخضع فرق التقييم لنظام صارم لضمان النزاهة والحيادية، مع الاستمرار في بناء قدراتها في مجالات التقييم.