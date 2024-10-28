انت الأن تتابع خبر احذر التأخير عن مواعيدك بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. ننشر المواعيد الجديدة للقطارات "عاجل للمسافرين"والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التوقيت الشتوي.. تطبيق التوقيت الشتوي.. بالتزامن مع قرب يوم الخميس المقبل، بدأ عدد كبير من المواطنين يتساءلون عن مواعيد القطارات والمترو، بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، حيث من المقرر أن يتم تفعيل العمل بالتوقيت الشتوي مساء يوم الخميس المقبل بالتأخير 60 دقيقة.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

من المقرر رسميًا وفقا للقانون أن يتم بدء العمل بالتوقيت الشتوي يوم الخميس مساءً الموافق 31 أكتوبر المقبل، حيث سيقوم المصريون بتأخير الساعة 60 دقيقة، بحيث تكون 11 مساءً بدلا من 12 منتصف ليل الجمعة 1 نوفمبر 2024.

مواعيد القطارات بعد إقرار التوقيت الشتوي

وكانت هيئة السكة الحديد في مصر، قد أصدرت تعليمات هامة بأنه سيتم انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والعمل بالتوقيت الشتوي، بداية من ليلة يوم الخميس 31 أكتوبر- الجمعة 1 نوفمبر 2024.

وفي الصورة المرفقة نستعرض لكم مواعيد القطارات رسميا في يوم الخميس والجمعة وهي الأيام التي سيتم فيها تغيير الساعة في مصر بالتأخير 60 دقيقة.

القانون يحدد موعد انتهاء التوقيت الصيفي