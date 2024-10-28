وزير الري: نعمل على تحقيق المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:34 صباحاً - عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا مع الدكتور هشام حجاج المتخصص فى الإقتصاد وإدارة الأزمات ، و نائب رئيس شركة Inspur الصينية وهى إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم .

وخلال الاجتماع، قدم نائب رئيس الشركة عرضًا تقديميًا حول الخدمات التكنولوجية التي تقدمها الشركة في مجال المياه، بما في ذلك إنشاء أنظمة رقمنة لمنظومات إدارة المياه والمنشآت المائية .

واستعرض الوزير موقف التحديات التى تواجه إدارة المياه في مصر، مشيرًا لأهمية التعاون مع الشركة والاستفادة من الإمكانيات التى توفرها الشركة للتعامل مع هذه التحديات مثل إنشاء نظام إنذار مبكر لمراقبة السيول، ومتابعة ورصد السلامة الإنشائية للمنشآت المائية المختلفة، والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل التصوير الجوي والفضائي فى تحديد التركيب المحصولي والإحتياجات المائية .