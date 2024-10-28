أحمد جودة - القاهرة - الأرصاد اليوم: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلاً مع تنبيهات للشبورة والرياح

الأرصاد اليوم: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع تنبيهات للشبورة والرياح.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لطقس اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، حيث دعت المواطنين إلى ارتداء ملابس خريفية لتفادي نزلات البرد مع برودة الأجواء في الصباح الباكر.

الأرصاد اليوم: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع تنبيهات للشبورة والرياح

وتشير التوقعات إلى طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون حارًا في جنوب سيناء وجنوب البلاد. ومع حلول الليل، تنخفض درجات الحرارة ليصبح الطقس مائلًا للبرودة في كافة المناطق.

كما حذرت الأرصاد من تكوّن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة. وتشير التوقعات إلى نشاط رياح خفيفة إلى معتدلة على أغلب المناطق بشكل متقطع.

بالنسبة لحالة البحرين، سيكون البحر المتوسط معتدلًا بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر مع رياح شمالية شرقية، فيما يكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب مع ارتفاع أمواج يصل إلى 2.5 متر ورياح شمالية غربية.